Украинские СМИ заявили о спланированном СБУ покушении на экс-нардепа рады Царева
Покушение на бывшего народного депутата Верховной рады Олега Царева было спланировано Службой безопасности Украины (СБУ), сообщает 27 октября газета «Украинская правда» со ссылкой на источник в спецслужбе.
Экс-нардеп является «абсолютно законной целью» для СБУ, так как находился «в списке предателей», отметила газета.
Детали спецоперации службы не разглашаются.
В ночь на пятницу, 27 октября, на Царева было совершено покушение. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале, что в него стреляли, политик потерял много крови.
Telegram-канал Царева сообщил, что в него стреляли дважды на территории санатория в Ялте, где он проживал. На момент прибытия скорой он был без сознания.
СК РФ сообщил в Telegram, что глава глава ведомства Александр Бастрыкин поручил ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю возбудить по факту покушения уголовное дело, а также установить обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению лиц. По факту покушения на экс-депутата Верховной рады возбуждено уголовное дело по ст. 277 УК РФ («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»).
Как рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Царев находится в тяжелом состоянии после покушения.
Царев являлся народным депутатом Украины четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов, а также заместителем главы фракции Партии регионов в украинском парламенте. С июля 2014-го по май 2015 года занимал должность спикера парламента Новороссии, состоявшего из представителей Луганской и Донецкой народных республик.