WP узнала о призывах США к Израилю отказаться от масштабной операции в Газе

Администрация президента США Джо Байдена призывает Израиль отказаться от проведения полномасштабной наземной операции в секторе Газа и вместо этого сосредоточиться на ограниченных операциях с использованием авиации и спецназа. Об этом 27 октября сообщила газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

«Администрация Байдена призывает Израиль пересмотреть свои планы крупного наземного наступления в секторе Газа и вместо этого выбрать более «хирургическую» операцию с использованием авиации и сил специальных оперативных групп, осуществляющих точные, целенаправленные рейды на важные объекты и инфраструктуру ХАМАС», — заявили в издании со ссылкой на пять американских чиновников, знакомых с обсуждениями по поводу операции в Газе.

Отмечается, что в Вашингтоне обеспокоены потенциальными последствиями израильского полномасштабного наступления, а также американские чиновники сомневаются, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) сможет уничтожить палестинское движение ХАМАС.

Кроме того, они также выразили беспокойство о том, что такие действия «могут сорвать переговоры об освобождении почти 200 заложников», «могут привести к многочисленным жертвам среди палестинских гражданских лиц, а также израильских солдат, что потенциально может спровоцировать резкую эскалацию боевых действий» в ближневосточном регионе, подчеркнули в издании.

По данным газеты, в администрации американского президента призывают Израиль наносить «точечные удары» по объектам ХАМАС.

Между тем, согласно полученной информации, среди источников издания в американской администрации «нет большой уверенности в том, что Израиль откажется от полномасштабного наземного вторжения».

Ранее в этот день официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильская армия объявила о «расширении действия наземных сил» в секторе Газа. Он отметил, что принятое решение необходимо для достижения целей «этой войны».

Также сообщалось и об активизации военных действий у границы Израиля и сектора Газа. Жители анклава рассказали телеканалу CNN, что вечером 27 октября авиаудары были самыми интенсивными с начала эскалации конфликта.

Кроме того, сухопутные подразделения ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и беспилотников также провели рейд в центральной части сектора Газа. В этот же день израильская сторона атаковала военные цели ХАМАС в районе Саджая и по всему сектору.

Директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов сообщил «Известиям», что существуют сомнения в том, что Израиль перешел к полноценной наземной операции в секторе Газа.

Накануне, 26 октября, ЦАХАЛ провела танковый рейд на севере сектора Газа. В рамках операции были нанесены удары по боевикам палестинского движения, инфраструктуре палестинского движения и пусковым установкам противотанковых ракет.

Однако, по сообщению американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) 25 октября, Израиль согласился на просьбу США отложить наземную операцию, чтобы те успели перебросить дополнительные системы противоракетной обороны (ПРО) в регион для защиты американских войск. Авторы статьи отметили, что официальные лица США убеждали израильтян подождать до тех пор, пока эти части не будут размещены. Это может произойти уже в конце этой недели, отметила газета.

24 октября The New York Times со ссылкой на американского полковника Томаса Арнольда написала, что проведение Израилем наземной операции в Газе приведет к самым ожесточенным уличным боям со времен Второй мировой войны. Операция в анклаве может занять «несколько месяцев, если не годы». Также она может привести к распространению войны на Ливан и Иран.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,3 тыс., еще свыше 18,9 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.