Реклама
Прямой эфир
Армия
Десантники при помощи FPV-дрона уничтожили боевика ВСУ в окопе
Мир
Белый дом назвал удары США по объектам в Сирии предупреждением для Ирана
Мир
Израиль отключил проводную и сотовую связь в секторе Газа
Мир
КНДР выразила намерение расширять двусторонние отношения с Россией
Мир
Полянский обвинил США в участии в терактах Украины на территории РФ
Мир
В Пентагоне сообщили о 20 атаках по базам США в Сирии и Ираке за 10 дней
Мир
В посольстве РФ указали на чудовищные фейки США ради оправдания провала ВСУ
Происшествия
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 км
Мир
В Финляндии раскритиковали строительство забора на границе с Россией
Общество
Синоптики спрогнозировали облачную погоду и до +2 в Москве 28 октября
Армия
Американский разведчик указал на способность ВС РФ ликвидировать остатки ВСУ
Происшествия
Фура столкнулась с такси и врезалась в отбойник на 41-м км МКАД
Происшествия
Пять человек погибли в результате столкновения двух автомобилей на Камчатке

Байден заявил о необходимости США и КНР работать вместе над решением глобальных проблем

0
Фото: Global Look Press/Ron Sachs - CNP
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон и Пекин должны поддерживать открытыми каналы связи и взаимодействовать при реагировании на глобальные вызовы. Об этом 27 октября заявил президент США Джо Байден на встрече с главой МИД КНР Ван И, говорится в заявлении Белого дома.

«Президент подчеркнул необходимость и для США, и для Китая ответственным образом управлять конкуренцией в отношениях и сохранять открытыми линии связи. Он подчеркнул, что США и Китай должны работать вместе, чтобы заниматься глобальными вызовами», — указано в документе.

Также добавляется, что американский лидер на личной встрече с министром иностранных дел Китая выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.

Помоги Ближнему своему: Пекин и Вашингтон обсудят войну Израиля и ХАМАС
Почему обострение ситуации бьет по интересам Китая и чего ждет от него американская сторона

До этого, 26 октября, в Госдепартаменте США сообщили, что американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД Китая, находящийся с визитом в Вашингтоне, обсудили вопросы, по которым у стран имеются разногласия, а также области для двустороннего сотрудничества.

В тот же день глава МИД КНР отметил необходимость всеобъемлющего диалога для Пекина и Вашингтона. Он добавил, что у Китая и США есть как разногласия, так и общие интересы. В свою очередь, Блинкен согласился с высказываниями Ван И относительно состояния отношений КНР и США и дальнейших шагов для их улучшения. Визит министра КНР в Вашингтон проходит с 26 по 28 октября.

До этого, 25 октября, председатель КНР Си Цзиньпин указал, что Китай и США являются двумя мировыми державами и то, смогут ли они найти правильный путь сосуществования, имеет решающее значение для мира и его развития. В свою очередь, американский лидер отметил, что власти США настроены на экстремальную конкуренцию с Китаем, однако не намерены вступать в конфликт с ним. Джо Байден также обратил внимание на то, что Соединенные Штаты в отношениях с КНР намерены руководствоваться принципом «доверяй, но проверяй».

Как заявил «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов, для России важна и выгодна коммуникация между Пекином и Вашингтоном, поскольку Китай может продвигать интересы РФ во взаимоотношениях с США.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023