Пентагон заявил о намерении США выпускать новый тип ядерной бомбы

В США намерены выпускать новый тип ядерной бомбы В61. Об этом в пятницу, 27 октября, заявили в Пентагоне.

«Сегодня министерство обороны объявило, что Соединенные Штаты намерены выпускать современный вариант ядерной бомбы свободного падения B61, получивший обозначение B61-13. Национальное управление по ядерной безопасности министерства энергетики США будет производить B61-13», — говорится в сообщении.

Обновленная бомба, ожидается, заменит часть запасов В61-7. Отмечается, что показатели безопасности и точности новой бомбы будут высокими. Модернизация будет возможна при наличии одобрения конгресса, а также выделения необходимых средств.

В Пентагоне добавили, что решение о модернизации бомбы не связано с отдельными международными событиями, однако «отражает оценку меняющейся ситуации с безопасностью в мире».

Ранее, 18 октября, в американском штате Невада прошли подземные ядерные испытания. Это произошло в тот день, когда Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил 20 октября, что США провели ядерные испытания в тот день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации договора, чтобы показать миру, что Вашингтону всё равно на то, что делается вокруг.

Позже, 25 октября, стало известно, что президент США Джо Байден запросил у конгресса $6 млрд на усиление энергобезопасности. В эту сумму входит $2,2 млрд на «долгосрочное улучшение внутренних мощностей по обогащению низкообогащенного урана и высокопробного низкообогащенного урана».