Посольство РФ осудило высказывания главы МО Британии о контактах РФ с ХАМАС

Заявления главы британского минобороны Гранта Шэппса о контактах России с палестинским движением ХАМАС в Москве носят хамский и провокационный характер. Об этом 27 октября заявили в посольстве РФ в Великобритании.

Так диппредставительство прокомментировало заявления Шэппса, который в соцсети X (бывш. Twitter) раскритиковал встречу России с ХАМАС.

«Наши контакты в Москве были подчинены прежде всего реализации первоочередной гуманитарной задачи освобождения иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа», — передает текст сообщения посольства «РИА Новости».

В диппредставительстве напомнили, что среди удерживаемых людей также есть и граждане Великобритании.

Ранее, 26 октября, в МИД РФ сообщили, что в Москве с визитом находятся представители палестинского движения. Дипломат отметила, что Россия прикладывает усилия для скорейшего завершения палестино-израильского конфликта, а также находится в контакте с ключевыми игроками.

Позже представители ХАМАС в своем заявлении по итогам встречи с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым отметили, что высоко оценивают позицию президента России Владимира Путина и усилия российских дипломатов по конфликту на Ближнем Востоке. Отмечалось, что стороны обсудили ситуацию в секторе Газа и пути прекращения «поддерживаемых Западом преступлений Израиля».

В российском дипломатическом ведомстве сообщили, что на встрече с ХАМАС в Москве обсуждались освобождение заложников и эвакуация россиян из сектора Газа. Кроме того, поднимался вопрос эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава.

До этого, 25 октября, Путин заявил, что страна с тревогой и болью в сердце наблюдает за обстановкой на Ближнем Востоке. По словам президента РФ, происходящее в регионе является гуманитарной катастрофой.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары, а позже объявила о начале операции «Железные мечи» и блокаде анклава.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.