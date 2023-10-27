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Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью

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Фото: РИА Новости
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Курской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ в пятницу, 27 октября.

«Около 19:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — пишет оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

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Накануне, 26 октября, над Курской областью были перехвачены три украинских БПЛА за вечер.

Кроме того, 18 октября в регионе пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) десятью БПЛА. Уточнялось, что было сбито шесть беспилотников самолетного типа, четыре — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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