Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Курской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ в пятницу, 27 октября.
«Около 19:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — пишет оборонное ведомство в своем Telegram-канале.
Накануне, 26 октября, над Курской областью были перехвачены три украинских БПЛА за вечер.
Кроме того, 18 октября в регионе пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) десятью БПЛА. Уточнялось, что было сбито шесть беспилотников самолетного типа, четыре — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.