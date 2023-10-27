Пассажирский автобус и автомобиль «с мигалкой» столкнулись в центре Москвы
Легковой автомобиль «с мигалкой» и пассажирский автобус столкнулись вечером в пятницу, 27 октября, в центре Москвы на Таганской улице. В распоряжении «Известий» появились кадры с места происшествия, на которых видно, что обе машины получили серьезные повреждения.
По информации столичного дептранса, инцидент произошел около 20:10 в районе дома № 9. Легковушка столкнулась с автобусом маршрута е70.
По предварительным данным, водитель легкового авто не справился с управлением. В результате пострадали три человека — водитель легковушки и два пассажира автобуса. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее, 25 октября, в Челябинске 12 человек пострадали из-за столкновения автобуса с легковым автомобилем. Инцидент произошел около 07:30 по местному времени (05:30 мск) на мосту путепровода Челябинск-Главный.