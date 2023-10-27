В НАТО указали на преждевременность вступления Украины в альянс

Время для приема Украины в НАТО всё еще не пришло. Об этом 27 октября заявила руководитель директората ядерной политики альянса Джессика Кокс.

Она отметила, что совет Украина – НАТО, созданный на саммите альянса, предполагает большую работу. По словам Кокс, продуктивное заседание глав министерств обороны состоялось несколько недель назад.

«Все союзники на нем действительно подтвердили свою поддержку сближению Украины с НАТО в это переходное время, признавая, что мы еще не находимся в той точке, в которой Украина может присоединиться к альянсу», — передает слова Кокс во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне ТАСС.

Она также подчеркнула, что в Вильнюсе на совете Украина – НАТО были сделаны достаточно продуктивные шаги. К этому моменту, по словам Кокс, альянс вместе с Киевом делает всё, чтобы Украина вовремя присоединилась к НАТО.

До этого, 16 октября, президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что для России важен внеблоковый статус Украины, указав на то, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других.

5 октября российский лидер заявлял, что РФ всегда была против вступления Украины в НАТО, потому что расширение Североатлантического альянса к российским границам угрожает ее безопасности. При этом он отмечал, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Европейское экономическое сообщество, так как не видит в этом военной угрозы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг еще 21 апреля заявил, что все страны-союзницы выразили согласие со вступлением Украины в НАТО. Однако генеральный секретарь организации тогда не уточнил возможные сроки принятия страны в альянс.

30 сентября 2022 года, Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.