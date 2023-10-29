30 октября — праздник иконы Божией Матери «Избавительница»: история образа

Ежегодно 30 октября православная церковь отмечает праздник одного из чудотворных образов Богородицы — иконы Божией Матери «Избавительница». В 2023 году он приходится на понедельник. Об истории этой святыни читайте в материале «Известий».

Праздник иконы Божией Матери «Избавительница» в 2023 году — история

Долгое время икона Божией Матери «Избавительница» хранилась в Пантелеимоновом монастыре на горе Афон в Греции. В 1841 году жители города Спарта совершили перед ней молебен в надежде избавиться от саранчи. Вскоре после богослужения вредители исчезли.

В 1889 году образ был отправлен в Ново-Афонскую Симоно-Кананитскую обитель на Кавказе. Тогда же в его честь было установлено празднество. Оно также связано со спасением Александра III во время крушения императорского поезда, так как незадолго до этого происшествия правитель посетил монастырь и заложил собор во имя святого мученика Пантелеимона.

Существует также небольшая легенда о первом праздновании иконы Божией Матери «Избавительница». Считается, что во время торжественных служб в Симоно-Кананитском монастыре разыгралась буря, и на морской берег недалеко от обители вынесло более тонны рыбы.

На сегодняшний день икона всё еще пребывает в Симоно-Кананитском монастыре. Она покрыта золоченой эмалью и встроена в изображение великомученика Пантелеимона и апостола Симона Кананита. Они будто держат икону в руках. Чудотворный список этого образа хранится в Венском Свято-Никольском Соборе в Австрии.

Икона Божией Матери «Избавительница» в 2023 году — в чем помогает

Перед образом Божией Матери «Избавительница» верующие молятся об исцелении от физических и духовных болезней, а также о помощи в разрешении трудной ситуации. Кроме того, к этому образу обращаются за защитой от несчастных случаев, стихийных бедствий и недоброжелателей. Считается, что молитва перед этим образом может направить человека на истинный путь, уберечь от пороков и греховных страстей.

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