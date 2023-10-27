В Виннице школы перевели на онлайн-обучение из-за вспышки гепатита А

В Виннице школьников перевели на дистанционное обучение из-за вспышки в городе заболеваемости гепатитом А. Об этом 27 октября сообщается на сайте Винницкого горсовета.

«Такое решение связано со стремительным ростом количества больных гепатитом А в нашей общине. Поэтому на ближайший период инициировали онлайн-обучение, ведь здоровье и безопасность винничан важны» — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что продолжат следить за ситуацией.

Ранее, 24 октября, в минздраве Украины сообщили, что с подтвержденным диагнозом «гепатит А» были госпитализированы 60 человек, среди которых 14 детей. В настоящий момент причина вспышки вирусного заболевания устанавливается. Специалисты исследуют стихийные рынки, точки водоснабжения и другие потенциальные источники заражения.

Вирусный гепатит A, также известный как болезнь Боткина, — это острое инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита A. Он хорошо передается в том числе через зараженную пищу и воду, ежегодно в мире им инфицируется около 10 млн человек.