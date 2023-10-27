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Автомобиль сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе в Бирюлево Восточном

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Фото: Прокуратура г. Москвы
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Машина сбила девочку-подростка на пешеходном переходе на юге Москвы. Пострадавшего ребенка госпитализировали. Об этом пресс-служба столичной прокуратуры сообщила в пятницу, 27 октября.

«На улице Михневская 37-летний мужчина, управляя автомобилем Audi, совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 13-летняя девочка доставлена в медицинское учреждение», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Прокуратура Южного административного округа столицы контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

Ранее в этот день два человека пострадали в результате ДТП на Третьем транспортном кольце в Москве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По информации источника телеканала «360», в общей сложности столкнулись 16 машин, в том числе такси. Число пострадавших возросло до трех человек.

Накануне в Лефортовском тоннеле в Москве столкнулось 10 автомобилей. По словам источника «Известий», в результате ДТП пострадали три человека, они отказались от госпитализации.

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