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За чем следить инвестору на этой неделе

Как рынок отреагирует на рост ключевой до 15%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Рост ключевой ставки ЦБ по итогам заседания 27 октября приведет к увеличению доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) — уже сейчас они достигают 12,5–13%, сообщили «Известиям» в аналитическом управлении ФГ «Финам». Этот уровень превышает ожидаемую дивидендную доходность от индекса Мосбиржи, а в будущем ОФЗ станут еще более прибыльными. Из-за этого облигации продолжат перетягивать средства с рынка акций.

В понедельник, 30 октября, сеть медицинских центров «Мать и дитя» представит операционные результаты за III квартал и девять месяцев, что может сказаться на котировках акций компании, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Помимо того, квартальными отчетами также поделятся Мосэнерго и электросетевая компания «Россети Центр», добавила портфельный управляющий по российским акциям General Invest Татьяна Симонова.

31 октября энергетическая компания «Юнипро» раскроет финансовые результаты по МСФО за девять месяцев, сообщил аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. Помимо того, квартальной отчетностью также поделятся горнорудная компания «Полиметалл» и сеть магазинов «Окей».

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Главным событием недели станет решение по ставке по итогам заседания ФРС США 1 ноября, добавил Дмитрий Пучкарев. Это может повлиять на цены сырьевых товаров, что способно оказать влияние на котировки нефтяных компаний.

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В четверг на IPO выйдет новая компания из сектора ритейлеров — начнутся торги акциями ПАО «Хэндерсон Фэшн Групп», уточнила Татьяна Симонова. Также акции «Сбера» могут отреагировать на публикацию отчетности за III квартал, уточнили в аналитическом управлении ФГ «Финам». Помимо того, 2 ноября Мосбиржа опубликует операционные результаты за октябрь, это событие повлияет на уровень ее индекса.

В пятницу, 3 ноября, Минфин опубликует статистику по нефтегазовым доходам в октябре и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу, сообщил Даниил Болотских. Прогноз ведомства на ноябрь способен повлиять на курс рубля и интерес инвесторов к акциям нефтяников. Также в этот день компания «Ленэнерго» представит финансовые результаты по РСБУ за III квартал и девять месяцев.

На этой неделе российская валюта будет торговаться по курсу 92,5–94,5 рубля за доллар, 98–99,8 рубля за евро и 12,5–12,9 рубля за юань, прогнозируют в «Цифра брокер». Индекс Мосбиржи может достигнуть отметки 3200 пунктов или ниже, добавила Татьяна Симонова из General Invest.

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