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Туристические проекты Москвы для детей отметили всероссийской премией

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Два проекта столичного правительства — «Город открытий» и «Играй в Москву» — отметили Всероссийской туристской премией «Маршрут года».

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, «Город открытий» получил Гран-при и стал победителем в номинации «Лучший маршрут образовательного туризма». А познавательный квест «Играй в Москву» занял третье место в категории «Лучший детский маршрут».

«Дети охотнее изучают мир через игру и взаимодействие, поэтому Москва предлагает им интерактивные экскурсии по культурным и инновационным площадкам. Ребята посещают музеи, парки, современные производства и креативные пространства, знакомятся с представителями разных профессий, проходят познавательные квесты. Наш опыт уже применяют коллеги в других регионах: аналогичные «Городу открытий» программы есть, например, в Воронеже и Тобольске», — отметила вице-мэр.

Всего на премию было заявлено порядка 500 проектов из 60 регионов.

С момента запуска образовательного проекта «Город открытий» в 2020 году более 7,5 тыс. школьников со всей России и из других стран посетили офисы столичных IT-компаний, вузы, технопарки. Партнерами проекта стали около 100 площадок.

В рамках программы познавательных квестов «Играй в Москву», которая стартовала в этом году, участникам предлагают пройти по одному из пяти маршрутов и выполнить различные задания. Они познакомятся с историей города, побывают на ВДНХ, Поклонной горе, в Московском зоопарке, спорткомплексе «Лужники», парке «Зарядье».

Оба проекта курирует столичный комитет по туризму.

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