Польский актер из сериала о Чернобыле Даниэл Адамски умер в возрасте 58 лет

Польский актер, киноменеджер и помощник режиссера Даниэл Адамски ушел из жизни в возрасте 58 лет. Об этом сообщили в Сети его коллеги, в том числе Алина Рудницкая-Акоста, которая долгое время работала с ним в компании Joker Film.

Известно, что Адамски умер 23 октября. О причинах его смерти не сообщается.

Прощание с актером состоялось 27 октября.

Актер родился в июне 1965 года. Адамски получил известность благодаря участию в таких фильмах и сериалах, как «Телевизионный театр», «Отец Матеуш», «Мой долг», «Чернобыль. Четыре апрельских дня», и других. Кроме того, он получил популярность в качестве режиссера детского фильма «Ящик с игрушками».