Крупный пожар уничтожил почти 160 тюков сена в Республике Алтай

В Шебалинском районе Республики Алтай пожар уничтожил 157 тюков сена. Об этом управление ГОЧС и ПБ по республике сообщает в своем Telegram-канале.

Пожар произошел утром в пятницу, 27 октября, в урочище Тюкала недалеко от села Камлак. Спасателям сообщили, что горит сено в тюках, складированное в силосной яме.

К моменту прибытия пожарных сено было полностью охвачено огнем. Сгорели все 157 тюков, площадь возгорания составила 500 кв. м, пишет altapress.ru.

Ликвидация пожара заняла около полутора часов. В тушении были задействованы девять человек и три единицы техники. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Причина возгорания устанавливается.