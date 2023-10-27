Несколько аварийных деревянных домов снесут в Сыктывкаре

В городском округе Сыктывкар (Коми) снесут несколько деревянных домов, признанных аварийными. Об этом сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на соответствующие постановления городской администрации.

Речь идет о домах по улице Сплавной, 1, Северной, 100, Водника, 21, Озерной, 20, а также о доме № 1 по улице Механизаторов в поселке Верхний Мыртыю, доме № 6 по улице Общественной в поселке Верхняя Максаковка и доме № 9 по Флотской в поселке Краснозатонский.

Жильцов должны расселить. После этого управление ЖКХ организует снос зданий.

24 октября сообщалось, что комплексная застройка охватит часть центра Кургана, ограниченную улицами Красина, Климова, Кирова и набережной. Дома, которые сейчас существуют на данной территории, будут снесены.