СМИ констатировали сложность для США вооружить одновременно Украину и Израиль

Несмотря на оптимистичные заявления Вашингтона, властям США будет сложно одновременно обеспечивать Украину и Израиль требующимися им вооружениями. Об этом 27 октября говорится в статье газеты The Hill.

В публикации приведены мнения нескольких экспертов, которые выражают неуверенность с заявлением Пентагона о том, что американская сторона сможет удовлетворить потребности сразу двух стран, ведущих военные действия.

«Любые общие заявления, такие как «мы справимся с этим, мы сможем», являются чрезмерным упрощением. Я не считаю, что Пентагон или администрация ошибаются, но думаю, что если у них это звучит как нечто простое или естественное, то это совершенно не так», — заявил газете директор программы внешнеполитических исследований и старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон.

В материале отмечается, что США передали Украине уже тысячи переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, которые сейчас «идеально подходили бы для городских боев в секторе Газа». В настоящее же время запасы этих вооружений ограничены и могут закончиться вообще, поскольку США планировали отказаться от их выпуска, добавляет автор.

Также приводится мнение научного сотрудника вашингтонского Атлантического совета Мэттью Кройнига, который отметил, что у США «нет ни сил, ни боеприпасов, ни военно-промышленного комплекса» для одновременного обеспечения безопасности в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии и «это проблема».

Ранее, 27 октября, Госдепартамент США сообщил, что Соединенные Штаты Америки выделят Украине очередной пакет военной помощи на общую сумму $150 млн. Вооружение будет передано Киеву из запасов министерства обороны США. Поставки уже были одобрены ранее. Отмечается, что в новый пакет американской военной помощи войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и ракетных систем залпового огня HIMARS.

Ранее, 20 октября, президент США Джо Байден запросил у конгресса США оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из них более $60 млрд предназначено для Киева, $14,3 млрд — на усиление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), $10 млрд — на гуманитарную помощь палестинскому населению, остальное — на иные цели в сфере национальной безопасности.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 24 октября заявил, что политические процессы в США и снижение поддержки Киева вызывают обеспокоенность украинских властей. При этом он указал, что Украина по-прежнему уверена в долгосрочных обещаниях поддержки со стороны администрации президента США американского народа.

26 октября новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон, представляющий Республиканскую партию, заявил, что американцы требуют отчетности за потраченные доллары на поддержку Украины. Комментируя запрос Белого дома к конгрессу на дополнительные бюджетные ассигнования на новый финансовый год, в частности на оказание помощи Украине и Израилю, спикер призвал разделить эти пакеты помощи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.