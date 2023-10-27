В Совфеде оценили идею Латвии отдавать авто россиян украинцам

Необходимо провести инвентаризацию латвийских активов после того, как сейм страны одобрил в первом чтении решение отбирать у россиян машины и отдавать их украинцам. С таким предложением заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов выступил в пятницу, 27 октября.

«Я через Латвию никуда ездить не собираюсь и никому не рекомендую. Не потому, что машину отберут, а потому, что в эти времена те деятели, которые там правят сейчас, пользуются любой возможностью для того, чтобы внести свою лепту в общую истерию. Поэтому без крайней нужды я бы никому не советовал туда ездить в принципе», — заявил он в беседе с Lenta.Ru.

При этом сенатор считает, что вводить зеркальный ответ на действия Латвии нелепо.

«Другое дело провести инвентаризацию: посмотреть, не осталось ли чего-то, за что с нашей помощью они получают прибыль. Это надо сделать», — сказал он.

«К сожалению, до недавнего времени до меня доходили данные, что некие люди, в том числе причастные к русофобии, умудряются наживаться на нашей стране, на наших ресурсах. Это не очень правильно», — заключил он.

Накануне в парламенте Латвии в первом чтении поддержали поправки в закон о дорожном движении, предусматривающие конфискацию российских автомобилей, не зарегистрированных в стране. Их планируется передать Украине, передает RT.

Поправки предусматривают перерегистрацию автомобилей, ранее зарегистрированных в России, в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу. Также автомобили можно будет вывезти с территории страны.

Использование зарегистрированных в России автомобилей в Латвии будет разрешено только в том случае, если лицо пересечет территорию страны транзитом. При этом под исключение закона подпадают машины, принадлежащие дипломатической и консульской службе.

Окончательное принятие законопроекта может состояться во втором чтении. При одобрении закон вступит в силу 15 ноября.