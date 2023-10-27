Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Самарской области

В Волжском районе Самарской области в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли четыре человека. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла в пятницу, 27 октября, около 16:50 по местному времени (15:50 мск) на федеральной трассе Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград. Предварительно установлено, что 19-летний водитель ВАЗ-2114 при повороте налево не уступил грузовику Scania с полуприцепом, перевозившему опасные грузы. Машины столкнулись.

В результате ДТП водитель легковушки и трое его пассажиров — две женщины и один мужчина — получили различные травмы, от которых скончались на месте, пишет НИА «Самара». Обстоятельства смертельной автокатастрофы устанавливаются.

Ранее в этот же день на 327-м км федеральной трассы Р-158 в Пензенской области столкнулись Chevrolet Niva под управлением 41-летнего мужчины и грузовая «Газель». Водитель легковушки погиб, водитель второй машины и его пассажир пострадали.