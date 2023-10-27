На сайте Минобороны опубликовали страницу с новым главкомом ВКС Афзаловым

Генерал-полковника Виктора Афзалова назначили на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами России (ВКС РФ). Об этом 27 октября сообщил официальный сайт Минобороны РФ.

Соответствующая запись появилась в разделе главнокомандующих видами Вооруженных сил России (ВС РФ).

В профиле Афзалова указано, что он был назначен главнокомандующим ВКС указом президента России в октябре 2023 года.

Афзалов сменил на этой должности генерала армии Сергея Суровикина.

20 октября три источника сообщили «Известиям» о назначении Афзалова на пост главкома ВКС РФ.

До этого, 23 августа, собеседники «Известий» сообщили, что Суровикин ушел в отставку с поста главнокомандующего ВКС РФ, временно исполняющим обязанности назначен Афзалов.

Тогда же источники «Известий» подтвердили, что Афзалов стал основным кандидатом на этот пост. Экс-замглавкома ВВС генерал-лейтенант Айтеч Бижев тогда рассказал, что такое назначение послужило бы укреплению обороноспособности страны и, в частности, защите воздушного пространства от беспилотников.