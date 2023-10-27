В новых школах Калужской области будут обустраивать КПП

В новых школах Калужской области будут обустраивать контрольно-пропускные пункты (КПП). Об этом министр образования и науки Александр Аникеев сообщил в своем Telegram-канале.

«В новых школах мы создаем КПП — это форма антитеррористической защиты и новый ресурс реализации школьного дизайн-проекта», — рассказал министр.

Подобный проект уже реализован в школе на Заре в Малоярославце, пишет газета «Весть». Пропускной пункт брендирован под логотип учебного заведения и является «настоящим архитектурным объектом», отметил Аникеев.

1 августа сообщалось, что для охранников школ, дошкольных и профессиональных образовательных организаций появится требование по обеспечению защиты в условиях вооруженного нападения или теракта. Об этом говорится в новом проекте ГОСТа «Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, образовательных и профессиональных образовательных организаций».