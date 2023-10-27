Около 900 млн рублей направят на ремонт шести школ в Псковской области

В Псковской области в 2024 году в рамках программы модернизации школьных систем образования планируют отремонтировать шесть школ. Об этом врио председателя комитета по образованию Андрей Ермаков сообщил на пресс-конференции в Псковском агентстве информации.

«Проект успешно реализуется в области. В этом году изначально ремонтировалось 10 школ, но за счет средств экономии в программу удалось включить еще и Добручинскую школу Гдовского района. В следующем году у нас будет отремонтировано еще шесть школ», — рассказал Ермаков.

Речь идет о школах № 2 и 23 в Пскове, школе № 2 в Дедовичах, Плюсской среднеобразовательной школе, Исской школе и Пустошкинском центре образования. В общей сложности на обновление учебных заведений выделят 890 млн рублей, из них 51 млн рублей предусмотрен на закупку оборудования, уточняет ИА FlashNord.

Кроме того, уже сформирован предварительный список школ, которые будут отремонтированы в 2025 и 2026 годах.