Новым главнокомандующим ВКС РФ стал генерал-полковник Афзалов

Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен на должность нового главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Это следует из информации о высокопоставленном военном, размещенной 27 октября на сайте Минобороны РФ.

«В октябре 2023 года указом президента Российской Федерации [Владимира Путина] назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами», — указано на сайте ведомства.

Афзалов сменил в этой должности экс-командующего ВКС РФ Сергея Суровикина.

До этого, 23 августа, собеседники «Известий» сообщили, что Суровикин ушел в отставку с поста главнокомандующего ВКС РФ, временно исполняющим обязанности назначен Афзалов. Позднее, 20 октября, три источника сообщили «Известиям», что Афзалов стал новым командующим ВКС РФ.

До этого, в августе, источники «Известий» рассказывали, что Афзалов является главным кандидатом на этот пост. Экс-замглавкома ВВС генерал-лейтенант Айтеч Бижев тогда заявил, что назначение Афзалова послужило бы укреплению обороноспособности страны и, в частности, защите воздушного пространства от беспилотников.

Афзалов родился 9 июня 1968 года. Он окончил в 1989 году Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны. Также учился в Военном университете ПВО и Военной академии Генерального штаба вооруженных сил.

В 2020 году Афзалов уже был врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал объединенной группировкой войск в зоне военной операции на Украине.