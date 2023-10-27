«Известия» показали видео с места прилета ракеты в жилой дом в Тель-Авиве

«Известия» публикуют 27 октября видео с места попадания ракеты в жилой дом в Тель-Авиве.

На кадрах видно, что повреждения получили несколько квартир. Территория вокруг здания оцеплена, рядом находятся представители СМИ.

Ракета попала в жилой дом в Тель-Авиве ранее в этот день. Пострадали три человека. Один из них получил травму головы средней тяжести и раны рук и ног. Двое других получили легкие ранения, им оказали помощь на месте.

Днем ранее после ракетного обстрела центральной части Израиля со стороны сектора Газа в пригороде Тель-Авива пострадали четыре человека. Тогда группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» также объявила об обстреле Тель-Авива.

24 октября группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» сообщила о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву. Незадолго до этого ХАМАС также заявило, что группировки возобновляют ракетный обстрел по израильскому городу Беэр-Шева.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Миндзрав сектора Газа 27 октября сообщил, что число погибших в анклаве с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке превысило 7,3 тыс. человек. Среди жертв конфликта оказались 3038 детей, 1726 женщин и 414 пожилых людей. Число пострадавших выросло до 18,9 тыс. При этом согласно последним данным, со стороны Израиля с начала конфликта ранения получили 5,4 тыс. человек, число погибших превышает 1,4 тыс.