Готовность новой станции водоочистки в Ухте в Коми превысила 60%

В городе Ухте (Республика Коми) строительная готовность новой станции водоочистки достигла 62%. Об этом сообщает пресс-службе республиканского минстроя.

По данным на 25 октября, работы ведутся с опережением графика на 64 дня. На объекте задействовано 14 рабочих, три инженерно-технических работника и две единицы техники.

Полностью завершить работы и ввести станцию водоочистки в эксплуатацию планируется в декабре 2024 года. Стоимость строительства составляет более 1 млрд рублей, пишет ИА «Комиинформ».

Строительство началось в 2021 году и ведется в рамках регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».