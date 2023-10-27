В Подмосковье загорелся торговый центр

Торговый центр загорелся в поселке совхоза имени Ленина в Московской области. Об этом 27 октября сообщил источник «Известий».

«Пожар начался в небольшом торговом центре в поселке совхоза имени Ленина», — рассказал он.

Здание оказалось охвачено сильным огнем. На место происшествия едут пожарные.

Ранее, 25 октября, женщина с дочерью погибли во время пожара в частном доме в подмосковном селе Марфино в городском округе Мытищи. Пожар произошел рано утром. Муж погибшей и их двое малолетних детей госпитализированы с отравлением продуктами горения.