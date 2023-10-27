СК начал проверку по факту гибели подростка под колесами трактора

В Астраханской области проводится проверка по факту гибели 15-летнего мальчика, которого переехал трактор. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

Трагедия произошла днем 25 октября в поле возле поселка Ивановский Приволжского района. По данным следствия, 15-летний мальчик, собиравший на поле картофель, «запрыгнул на жесткую сцепку прицепа движущегося трактора, после чего, потеряв равновесие, упал под переднюю ось буксируемого прицепа».

В результате наезда подросток получил различные травмы и был госпитализирован. Спасти мальчика не удалось, он скончался, пишет «Астрахань-24».

По факту случившегося СК начал проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Районная прокуратура, в свою очередь, организовала проверку законности привлечения несовершеннолетнего к работам в поле.

В начале октября сообщалось, что в Астраханской области завершено расследование уголовного дела о гибели сторожа, которого придавило тюком с сеном во время погрузочных работ. Фигурантом по делу проходит замдиректора коммерческой организации.