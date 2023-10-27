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Представитель сообщил о состоянии Царёва после покушения

Telegram-канал Царёва: позитивных новостей о состоянии здоровья после покушения нет
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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Позитивных новостей о состоянии экс-депутата Верховной рады Олега Царёва после покушения на его жизнь нет. Об этом 27 октября сообщается в его Telegram-канале.

«О состоянии здоровья Олега позитивных новостей нет», — говорится в сообщении администратора канала.

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 277 УК РФ («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»), проводятся неотложные оперативные мероприятия и следственные действия.

Покушение на Олега Царева: что известно о нападении на экс-нардепа рады
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В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России в этот день сообщили, что покушение на Царёва было совершено в ночь на 27 октября в Ялте: в его Telegram-канале сообщалось, что в Царёва дважды выстрелили около полуночи на территории санатория. Когда приехала скорая помощь, Царёв был без сознания, он потерял много крови.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что Царёва доставили больницу в крайне тяжелом состоянии.

Царёв являлся народным депутатом Украины четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов, а также заместителем главы фракции Партии регионов в украинском парламенте. С июля 2014-го по май 2015 года занимал должность спикера парламента Новороссии, состоявшего из представителей Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР, ДНР).

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