В МГИМО указали на неизменную позицию Евросоюза по Украине и России

На уровне объединения позиции внутри Евросоюза могут разниться у стран-членов, однако главной стратегии ЕС это не меняет. Об этом 27 октября заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО, кандидат экономических наук Егор Сергеев в пресс-центре МИЦ «Известия».

«Если это вопрос стратегический, ЕС, как правило, не меняет свою точку зрения. В конце концов, ХАМАС признана террористической организацией на уровне ЕС, если признана, отказываться от этого ЕС не будет, всё закреплено документально. С этой точки зрения просто прогнозировать деятельность ЕС, его действия на наднациональном уровне, на уровне Союза позиции могут разниться у стран-членов, мы видим по тому же украинскому кризису, что периодически что-то в пику Брюсселю говорит Венгрия, иногда в пику Брюсселя, но в другую сторону говорит Польша, но кардинально всей позиции ЕС это не меняет», — сказал он.

Сергеев отметил, что ЕС не может себе позволить отказаться от традиционных принципов своей политики на Ближнем Востоке.

«Вот в этом, наверное, есть, с оной стороны, устойчивость ЕС и способность наднациональных институтов и самих стран за счет этих наднациональных институтов периодически влиять на тех, кто выбивается из общего ряда», — пояснил он.

Научный сотрудник указал, что отдельные государства пытаются каким-то образом воздействовать на Брюссель, и самый яркий тому пример — Венгрия, которая имеет свою позицию по Украине и по России. При этом Будапешт всё же голосует за все антироссийские санкционные пакеты, добавил Сергеев.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС предложил разработать новую стратегию по Украине, а потом уже определить, какая ей потребуется финансовая помощь. Он добавил, что новая стратегия должна основываться на прекращении огня и скорейших переговорах о мире.

Кроме того, как сообщили «Известиям» в венгерском правительстве, Венгрия не поддержит идею увеличения расходов на поддержку Киева в случае сложностей при утверждении пакета помощи в Вашингтоне. В ведомстве добавили, что Будапешт продолжает придерживаться позиции о немедленном старте мирных переговоров для урегулирования конфликта.

Венгрия ранее блокировала выделение финансирования для Украины суммы €500 млн из Европейского фонда мира. Орбан заявлял, что его страна «не будет поддерживать Украину ни по одному международному вопросу», пока Киев не восстановит права этнических венгров, проживающих на территории Украины.