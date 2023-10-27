Кравцов объяснил предлагаемые правила использования телефонов в школах

Законопроект о правилах использования телефона на уроках не предполагает их запрет в школах. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в пятницу, 27 октября.

«Так же, как и мои коллеги, подчеркну, что речь не идет ни о каких запретах. Ученик будет всегда на связи с родителями, но в образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться исключительно с разрешения учителя», — сказал журналистам министр.

Он добавил, что конфликтные ситуации или споры по этой теме будут разрешаться директором школы.

Ранее в этот день в Госдуму внесли законопроект, согласно которому школьникам запретят пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий, за исключением случаев, если это предусмотрено образовательной программой и если возникает угроза жизни и здоровью участникам образовательного процесса.

Также 27 октября один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила «Известиям», вопросы о том, где должны оставлять свои телефоны школьники, учебное заведение уже будет детально обсуждать с родителями детей.