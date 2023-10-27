В МГИМО отношения России и ЕС назвали хроникой деградации

История отношений России с Евросоюзом выглядит как постепенная хроника деградации отношений. Об этом 2 октября заявил на пресс-конференции в МИЦ «Известия» старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО, кандидат экономических наук Егор Сергеев.

«Если взглянуть на историю нашего взаимодействия с ЕС. это история попытки наладить отношения в условиях большого количества существующих противоречий. Институционально эта история выглядит как постепенная хроника деградации отношений. Проблемы накапливались в этих двусторонних связях достаточно давно, как только находились какие-то вопросы, для того чтобы наладить там новое взаимодействие, допустим, соглашение о безвизовых путешествиях, находилась обязательно страна ЕС», — заявил Сергеев.

Он также отметил, что в отношениях были серьезные противоречия и до 2022 года.

«Как только ЕС решал, что у него возникает возможность на постсоветском пространстве проводить более активную политику и вовлекать отдельные государства постсоветского пространства, главным образом восточноевропейские, естественно, что возникала озабоченность и в российском политическом руководстве, связанная с тем, а не будет ли это нарушением традиционных связей между Россией и нашими соседями по постсоветскому пространству, по бывшему Советскому Союзу», — добавил сотрудник МГИМО.

Сергеев указал, что таких противоречий великое множество.

Накануне в постпредстве России при ЕС рассказали «Известиям», что между Москвой и Евросоюзом (ЕС) остановлен весь политический диалог, сохраняются лишь рабочие контакты технического характера. В дипведомстве также подчеркнули, что с начала спецоперации по защите Донбасса у ЕС и России отсутствует полноценное сотрудничество даже в культурной сфере.