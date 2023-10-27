Реклама
Прямой эфир
Мир
Небензя заявил о возобладании здравого смысла в ГА ООН
Мир
Гаврилов счел преждевременными разговоры о сокращении помощи Киеву
Мир
ХАМАС заявило о противостоянии ЦАХАЛ у Бейт-Хануна в секторе Газа
Мир
В Иордании предупредили о гумкатастрофе в случае наземной операции в Газе
Мир
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
Мир
Посольство РФ осудило высказывания главы МО Британии о контактах РФ с ХАМАС
Мир
Байден заявил о необходимости США и КНР работать вместе над решением глобальных проблем
Мир
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Спорт
Иван Емельяненко победил Рябого в бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Мир
ПВО Египта сбила два дрона над Синаем
Спорт
Василевский одолел Федорова в бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Происшествия
В Самарской области после гибели четырех человек в ДТП возбудили уголовное дело
Спорт
Бой Галимова и Чурчаева завершился ничьей

В МГИМО отношения России и ЕС назвали хроникой деградации

Сергеев: история отношений РФ с ЕС выглядит как хроника деградации отношений
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

История отношений России с Евросоюзом выглядит как постепенная хроника деградации отношений. Об этом 2 октября заявил на пресс-конференции в МИЦ «Известия» старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО, кандидат экономических наук Егор Сергеев.

«Если взглянуть на историю нашего взаимодействия с ЕС. это история попытки наладить отношения в условиях большого количества существующих противоречий. Институционально эта история выглядит как постепенная хроника деградации отношений. Проблемы накапливались в этих двусторонних связях достаточно давно, как только находились какие-то вопросы, для того чтобы наладить там новое взаимодействие, допустим, соглашение о безвизовых путешествиях, находилась обязательно страна ЕС», — заявил Сергеев.

Он также отметил, что в отношениях были серьезные противоречия и до 2022 года.

«Как только ЕС решал, что у него возникает возможность на постсоветском пространстве проводить более активную политику и вовлекать отдельные государства постсоветского пространства, главным образом восточноевропейские, естественно, что возникала озабоченность и в российском политическом руководстве, связанная с тем, а не будет ли это нарушением традиционных связей между Россией и нашими соседями по постсоветскому пространству, по бывшему Советскому Союзу», — добавил сотрудник МГИМО.

Сергеев указал, что таких противоречий великое множество.

Тонкая связь: Евросоюз и Россия прервали весь политический диалог
Стоит ли надеяться на потепление и от чего это зависит

Накануне в постпредстве России при ЕС рассказали «Известиям», что между Москвой и Евросоюзом (ЕС) остановлен весь политический диалог, сохраняются лишь рабочие контакты технического характера. В дипведомстве также подчеркнули, что с начала спецоперации по защите Донбасса у ЕС и России отсутствует полноценное сотрудничество даже в культурной сфере.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023