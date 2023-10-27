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В ХАМАС назвали Вашингтон руководителем боевых действий против сектора Газа

Член политбюро ХАМАС: США уже руководят боевыми действиями против сектора Газа
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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США взяли на себя руководство боевыми действиями против сектора Газа после коллапса Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), случившегося в начале эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщил член политбюро и глава отдела по внешней политике движения ХАМАС Муса Абу Марзук.

«Американцы руководят боевыми действиями на данный момент. После коллапса израильской армии в противостоянии с «Бригадами Изз эд-Дина аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС. — Ред.) американцы приняли на себя управление боевыми действиями», — сказал он.

По словам члена политбюро ХАМАС, этим было обусловлено отправление в регион двух авианосных ударных группировок США. Кроме того, военные из Голландии, Италии, Франции, Великобритании, Германии и Соединенных Штатов продолжают прибывать на Кипр, а также создают центры управления на острове Крит, заявил палестинский политик.

«Я уверенно полагаю, что это попытка устрашения, чтобы предотвратить превращение конфликта в региональный, или в мировой. Они хотят осадить ХАМАС, но я считаю, что они потерпят неудачу» — заявил Абу Марзук в интервью «РИА Новости».

Также в ходе интервью Абу Марзук заявил, что ХАМАС готово освободить гражданских заложников, но не может сделать это из-за обстрелов сектора Газа. Для освобождения и безопасного возвращения заложников необходимы определенные условия, однако Израиль не ответил на гуманитарный призыв движения.

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Накануне в Пентагоне сообщили, что США разворачивают на Ближнем Востоке еще примерно 900 своих военнослужащих, включая операторов систем противовоздушной обороны (ПВО). 25 октября американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Израиль согласился на просьбу США отложить наземную операцию, чтобы те успели перебросить дополнительные системы противоракетной обороны (ПРО) в регион для защиты американских войск.

24 октября Пентагон подтвердил отправку в Израиль военных США в качестве советников. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер добавил, что советником в Израиль был направлен генерал морской пехоты США Джеймс Глинн, участвовавший в операциях против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

20 октября президент США Джо Байден запросил у конгресса США оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд.

13 октября сообщалось, что Вашингтон передал Иерусалиму второй самолет с грузом вооружений. 11 октября стало известно о доставке первой партии военной помощи из США. До этого, 10 октября, первый американский авианосец Gerald R. Ford прибыл в восточную часть Средиземного моря. На следующий день туда же был переброшен второй.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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