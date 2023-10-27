Работающие в зоне СВО медики получили гумпомощь от фонда «Великое Отечество»

Работающие в зоне специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса врачи получили гуманитарную помощь от фонда «Великое Отечество». Как сообщил 27 октября корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань, до медиков и военных дошло больше 20 т лекарств и медицинских препаратов.

Как отметили военные, с получением такого большого груза они закрыли почти все необходимые им позиции.

«Получаем весь список медикаментов. У нас инженерный отдельный саперный батальон. Все необходимые препараты по большому счету сегодня получили», — рассказал военнослужащий добровольческого подразделения с позывным Оптимист.

Медики добавили, что при доставке гуманитарной помощи в зону спецоперации учитываются потребности бойцов и санитарных батальонов. Однако бригады врачей пока еще испытывают сложности с транспортом, который бы доставлял данную помощь на передовую и в зоны расположения частей.

«Армейская кладовая, как всегда, в очередной раз помогает нам тем, что нам нужно. К сожалению, вражеские дроны постоянно летают над нами, постоянно уничтожают наш транспорт. Страдают медики. На сегодняшний день маневренный и проходимый транспорт — это вопрос номер один, его не хватает», — сообщила медик с позывным Голубка.

Военные отметили, что помощь от фондов им очень необходима.

Ранее, 22 сентября, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин сообщал, что благотворительный фонд «Великое Отечество» доставил в Донецк 15 т лекарств и медицинских принадлежностей. Гендиректор фонда Владимир Обозный отмечал, что это уже 21-я поездка «Великого Отечества» в зону проведения спецоперации. В тот раз участникам привезли 60 палет медикаментов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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