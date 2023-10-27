МИД РФ заявил послу Норвегии о неприемлемости попыток сорвать чествование советских воинов

В МИД РФ был вызван посол Норвегии Роберт Квиле в связи с попытками норвежских властей сорвать традиционные мероприятия в городе Киркене, в рамках которых граждане чествуют советских воинов. Об этом 27 октября сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

«Послу жестко указано на неприемлемость ограничения прав российских представителей на проведение памятных церемоний. Действия мэра коммуны Сер-Варангер, лично участвовавшего в перемещении венков Генерального консульства, которые затем и вовсе были убраны, являются актом вандализма, примером русофобии, неуважения и попрания памяти воинов-освободителей», — сказано в заявлении МИДа.

В дипведомтсве подчеркнули, что расценивают подобные действия как сознательные усилия по фальсификации истории и нивелированию роли СССР в победе над фашизмом.

«Нельзя делить, исходя из соображений сиюминутной политической конъюнктуры в неблаговидных целях, победу на свою и чужую», — подчеркнули в министерстве.

Ранее, 25 октября, мэр комунны Сер-Варангер Магнус Меланд убрал венок советским воинам-освободителям, возложенный российским консулом Николаем Коныгиным в городе Киркенес. Дипломат РФ произнес речь на церемонии празднования. Кроме того, он также возложил венок советским освободителям Северной Норвегии. Меланд был недоволен действиями консула. По его мнению, российский венок закрывал норвежский, поэтому он убрал его.

В свою очередь, посол РФ в Норвегии Теймураз Рамишвили заявил, что почтить память бойцов Красной армии, погибших при освобождении Северной Норвегии, — не только право, но и обязанность консула. Он подчеркнул, что памятники советским воинам являются публичными пространствами, поэтому вопрос юридических ограничений на мероприятия возле них остается «в компетенции норвежских правоохранительных и судебных властей, а не русофобски настроенных политиков».