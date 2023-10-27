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Банк России объяснил повышение ключевой ставки до 15% борьбой с инфляцией

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Решение о подъеме ключевой ставки до 15% обусловлено необходимостью ограничить масштаб отклонения инфляции от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Об этом 27 октября говорится в сообщении на сайте Банка России.

В Центробанке подчеркивают, что проинфляционные риски на среднесуточном горизонте остаются существенными, а инфляционное давление к этому моменту значительно усилилось и превышает ожидания регулятора.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — говорится в заявлении.

При этом в Банке России подчеркивают, что рост спроса сейчас выше возможностей расширения производства товаров и услуг. Также сохраняются высокие темпы кредитования. Поэтому, по мнению специалистов регулятора, нужно ужесточение кредитно-денежной политики.

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Ранее в этот день глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина допустила возможность повышения ключевой ставки на последнем в 2023 году заседании Центробанка.

По ее мнению, у ЦБ есть эффективный инструментарий для снижения инфляции до 4%. Согласно данным торгов, после решения о повышении ключевой ставки до 15% рубль укрепился.

Опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, что на фоне повышения ключевой ставки ставка по длинным облигациям федерального займа (ОФЗ) может вырасти с 12,5% годовых до 13% годовых. Руководитель направления по работе с частными клиентами управления инвестиций «СберСтрахования жизни» Сергей Рогов подчеркнул, что для консервативных инвесторов, у которых длинный горизонт инвестирования, это отличный момент: можно зафиксировать хороший денежный поток, зарабатывая на росте тела длинных облигаций.

По мнению директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, после решения ЦБ средний дисконт при продаже вторичного жилья может вырасти до рекордных значений, превысив 6%.

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин назвал решение регулятора ожидаемым для рынка. Он также дал прогноз, что в ближайшее время курс нацвалюты укрепится в коридоре 3–4 рубля к западным валютам.

Предыдущее повышение ставки состоялось 15 сентября. Тогда ЦБ повысил ключевую ставку до 13% годовых.

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