Реклама
Прямой эфир
Мир
Военные Израиля зашли в северную часть сектора Газа и расширили зону операции
Мир
Токаев объявил 29 октября днем траура по жертвам аварии на шахте в Караганде
Происшествия
В Набережных Челнах загорелась гостиница
Мир
ХАМАС заявило о провалившейся попытке наземного наступления Израиля
Происшествия
Шесть человек пострадали при опрокидывании автобуса в Ивановской области
Армия
Российские силы ПВО перехватили шесть БПЛА над Орловской и Тульской областями
Мир
Венгрия выступит против включения в 12-й пакет санкций ЕС атомной отрасли РФ
Мир
Токаев решил наказать владельца шахты в Караганде после гибели людей
Мир
В Норвегии заявили о возможном сокращении военной помощи Украине
Мир
В Казахстане число жертв аварии на шахте в Караганде возросло до 20 человек
Мир
Армия Израиля нанесла удар по главе воздушных сил ХАМАС
Армия
Спецназ «Сибирь» дроном уничтожил гранатометный расчет ВСУ под Клещеевкой
Общество
В аэропортах Москвы 40 рейсов задержаны и четыре отменены

Ценность опыта

Социолог Ирина Мерсиянова — об активности пожилых людей и связи поколений
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Традиционно 28 октября в России отмечается день бабушек и дедушек. Сейчас для создания гармоничного общества, в котором каждый человек может реализовать свой потенциал, необходимо объединение между двумя поколениями. Люди старшего возраста, обладающие авторитетом, богатым жизненным опытом и знаниями, обычно рады щедро делиться ими с теми, кто только начинает свой путь.

Возможно, мир недооценивает усилия бабушек и дедушек, помогающих внукам разучивать алфавит. Они терпеливо водят их в секции и кружки, на танцы и в музыкальные школы и всегда готовы похвалить за самые незначительные успехи. Часто именно бабушки и дедушки становятся нашими первыми учителями и наставниками на жизненном пути, тем самым передавая следующим поколениям самое бесценное, чем владеют, — жизненный опыт.

Согласно результатам всероссийского опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, пожилые люди нередко вовлекаются в помощь нуждающимся, хотя и не так активно, как более молодые опрошенные. Так, каждому второму россиянину в возрасте от 60 лет и старше (49%) доводилось за последний год оказывать по собственной инициативе кому-либо помощь, совершать поступки на благо других людей и заниматься благотворительностью — среди респондентов моложе 60 лет эта доля составляет 58%.

Цифры подтверждают, что интересы наших бабушек и дедушек не ограничиваются только пределами своей семьи, современные люди старшего поколения наряду с молодежью хотят быть вовлечены в общественную активность, приносить пользу, обладая такими ресурсами, как время, опыт работы, необходимые знания, желание помогать. Участвуя в социальных проектах, пожилые люди могут удовлетворить свою потребность в коммуникации, навыках и соответственно в новых социальных ролях и знаниях.

Двое из пяти респондентов старшего возраста (40%) полагают, что в стране преобладают сплоченность и согласие, при этом уровень доверия к людям среди пожилых опрошенных даже выше, чем среди молодежи. Становясь волонтерами, наши бабушки и дедушки попадают на улицу с двусторонним движением — с одной стороны, они вносят свой посильный вклад в развитие общества, с другой — получают прекрасную возможность избавления от социальной изоляции, приобретают новых знакомых и друзей, что повышает их социальный статус в обществе.

Благотворительные пожертвования делали 46% пожилых россиян и 57% опрошенных моложе 60 лет. Как и все россияне, пожилые респонденты предпочитают в первую очередь передавать деньги нуждающимся лично в руки, в том числе в виде милостыни. Кроме того, они относительно активно жертвуют деньги через SMS-сообщения, а вот интернет-пожертвования пока освоили в меньшей степени, чем молодые опрошенные. Благотворительность бывает не только денежной, и еще активнее пожилые люди помогают окружающим вещами: жертвовать одежду незнакомым нуждающимся людям доводилось 60% респондентов старше 60 лет, что практически не отличается от доли среди молодых опрошенных (62%).

В деятельности некоммерческих организаций и общественных инициатив россияне старшего возраста также участвуют не реже, чем молодые: каждый четвертый респондент в возрасте от 60 лет и старше принимал участие в деятельности хотя бы одной НКО — столько же, сколько и среди остальных опрошенных. Чаще всего респонденты старшего возраста вовлекаются в работу организаций, чья деятельность связана с их повседневной жизнью: садовые и дачные товарищества, профсоюзы, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы. Наиболее активно пожилые россияне участвуют в собраниях и конференциях, а вот деньгами помогают немного реже, чем остальные опрошенные.

Участвовать в конструктивной общественной активности, благотворительности можно в любом возрасте, и это положительным образом сказывается на психологическом самочувствии самого человека. Кроме того, это не только позволяет почувствовать свою причастность к общему делу, но также помогает завести новые социальные контакты, что немаловажно для старшего поколения, учитывая, что с выходом на пенсию у людей нередко сужается круг общения.

Социальная активность дарит бабушкам и дедушкам шанс жить более гармоничной и наполненной смыслом жизнью — и в их праздник хотим пожелать им крепкого здоровья, активного долголетия и насыщенности каждого дня яркими эмоциями и красками.

Автор — директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023