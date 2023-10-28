Ценность опыта

Традиционно 28 октября в России отмечается день бабушек и дедушек. Сейчас для создания гармоничного общества, в котором каждый человек может реализовать свой потенциал, необходимо объединение между двумя поколениями. Люди старшего возраста, обладающие авторитетом, богатым жизненным опытом и знаниями, обычно рады щедро делиться ими с теми, кто только начинает свой путь.

Возможно, мир недооценивает усилия бабушек и дедушек, помогающих внукам разучивать алфавит. Они терпеливо водят их в секции и кружки, на танцы и в музыкальные школы и всегда готовы похвалить за самые незначительные успехи. Часто именно бабушки и дедушки становятся нашими первыми учителями и наставниками на жизненном пути, тем самым передавая следующим поколениям самое бесценное, чем владеют, — жизненный опыт.

Согласно результатам всероссийского опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, пожилые люди нередко вовлекаются в помощь нуждающимся, хотя и не так активно, как более молодые опрошенные. Так, каждому второму россиянину в возрасте от 60 лет и старше (49%) доводилось за последний год оказывать по собственной инициативе кому-либо помощь, совершать поступки на благо других людей и заниматься благотворительностью — среди респондентов моложе 60 лет эта доля составляет 58%.

Цифры подтверждают, что интересы наших бабушек и дедушек не ограничиваются только пределами своей семьи, современные люди старшего поколения наряду с молодежью хотят быть вовлечены в общественную активность, приносить пользу, обладая такими ресурсами, как время, опыт работы, необходимые знания, желание помогать. Участвуя в социальных проектах, пожилые люди могут удовлетворить свою потребность в коммуникации, навыках и соответственно в новых социальных ролях и знаниях.

Двое из пяти респондентов старшего возраста (40%) полагают, что в стране преобладают сплоченность и согласие, при этом уровень доверия к людям среди пожилых опрошенных даже выше, чем среди молодежи. Становясь волонтерами, наши бабушки и дедушки попадают на улицу с двусторонним движением — с одной стороны, они вносят свой посильный вклад в развитие общества, с другой — получают прекрасную возможность избавления от социальной изоляции, приобретают новых знакомых и друзей, что повышает их социальный статус в обществе.

Благотворительные пожертвования делали 46% пожилых россиян и 57% опрошенных моложе 60 лет. Как и все россияне, пожилые респонденты предпочитают в первую очередь передавать деньги нуждающимся лично в руки, в том числе в виде милостыни. Кроме того, они относительно активно жертвуют деньги через SMS-сообщения, а вот интернет-пожертвования пока освоили в меньшей степени, чем молодые опрошенные. Благотворительность бывает не только денежной, и еще активнее пожилые люди помогают окружающим вещами: жертвовать одежду незнакомым нуждающимся людям доводилось 60% респондентов старше 60 лет, что практически не отличается от доли среди молодых опрошенных (62%).

В деятельности некоммерческих организаций и общественных инициатив россияне старшего возраста также участвуют не реже, чем молодые: каждый четвертый респондент в возрасте от 60 лет и старше принимал участие в деятельности хотя бы одной НКО — столько же, сколько и среди остальных опрошенных. Чаще всего респонденты старшего возраста вовлекаются в работу организаций, чья деятельность связана с их повседневной жизнью: садовые и дачные товарищества, профсоюзы, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы. Наиболее активно пожилые россияне участвуют в собраниях и конференциях, а вот деньгами помогают немного реже, чем остальные опрошенные.

Участвовать в конструктивной общественной активности, благотворительности можно в любом возрасте, и это положительным образом сказывается на психологическом самочувствии самого человека. Кроме того, это не только позволяет почувствовать свою причастность к общему делу, но также помогает завести новые социальные контакты, что немаловажно для старшего поколения, учитывая, что с выходом на пенсию у людей нередко сужается круг общения.

Социальная активность дарит бабушкам и дедушкам шанс жить более гармоничной и наполненной смыслом жизнью — и в их праздник хотим пожелать им крепкого здоровья, активного долголетия и насыщенности каждого дня яркими эмоциями и красками.

Автор — директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора

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