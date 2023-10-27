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В ЕС заявили о слишком высоких ценах на энергоносители

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Фото: Global Look Press/Helmut Meyer zur Capellen
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Лидеры стран Европейского союза (ЕС) признали, что цены на энергоносители стали слишком высокими. Об этом 27 октября заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Как подчеркнули многие коллеги, сегодня цены на энергию иногда в четыре раза выше, чем у наших конкурентов. Это влияет на наши малые, средние и крупные предприятия», — сказал он по итогам саммита ЕС.

Мишель отметил, что Евросоюз добился определенного прогресса в снижении энергетической зависимости от России.

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Ранее, 21 октября, член комитета бундестага по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре рассказал, что нынешние поставки газа обходятся ФРГ гораздо дороже, чем во времена, когда Германия платила за российское топливо. По его словам, переплата составляет три-четыре раза.

6 сентября в постпредстве РФ при ЕС заявили, что за последние полгода Евросоюз уменьшил импорт большей части видов энергоресурсов и удобрений в сравнении с таким же периодом в 2022 году. Также в ведомстве отметили, что Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского СПГ.

Ранее, 5 сентября, заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что полный отказ Европы от российского газа и переход на другие, альтернативные источники почти невозможен. По его мнению, Евросоюз сможет снизить процент российского импорта, если займется выстраиванием грамотной инфраструктуры, а также развитием партнерских отношений с соседними государствами.

Перед этим, 4 сентября, стало известно, что Германия переживает сильный экономический спад. Объемы производства уменьшились из-за дорогих энергоносителей, которыми ФРГ пытается заменить российский газ.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.

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