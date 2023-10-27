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В МГИМО указали на превращение ЕС в империю стандартов

Историк Воротников: Евросоюз превратился в империю стандартов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Евросоюз превратился в империю стандартов. Об этом на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 27 октября заявил директор Центра европейских исследований ИМИ МГИМО кандидат исторических наук Владислав Воротников.

«ЕС будет продолжать трансформироваться в сторону империи стандартов, то есть за счет стандартизации, за счет введения соответствующих ограничений на границах он будет стараться компенсировать те издержки, которые на сегодняшний день накладывают на него необходимость диверсификации газовых поставок, отказа от дешевого российского газа», — отметил Воротников.

Он указал, что ЕС стал пространством, которое пытается навязывать свои ценности во внешнем контуре.

«Мы это видели по «Восточному партнерству», когда политика ЕС осуществлялась исходя из логики адаптации европейских ценностей и обусловленности европейской помощи. Проще говоря, вы адаптировали наши нормы — мы вам дали деньги», — добавил кандидат исторических наук.

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Также в ходе пресс-конференции старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО кандидат экономических наук Егор Сергеев заявил, что на уровне объединения позиции внутри Евросоюза могут разниться у стран-членов, однако главной стратегии ЕС это не меняет.

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