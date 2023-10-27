Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на Р-158 в Пензенской области

В Иссинском районе Пензенской области в результате столкновения легковушки с грузовой «Газелью» погиб человек, еще двое пострадали. Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по региону.

Авария произошла в пятницу, 27 октября, в 12:20 на 327-м км федеральной трассы Р-158 Нижний Новгород – Саратов. Столкнулись Chevrolet Niva под управлением 41-летнего мужчины и «Газель», за рулем которой находился 35-летний водитель.

В результате ДТП водитель легковушки получил различные травмы, от которых скончался. Водитель «ГАЗа» и его 35-летний пассажир были доставлены в больницу.

По факту смертельной аварии организована проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

26 октября в Тамбовской области водитель грузовика не справился с управлением на трассе Р-22 «Каспий» и столкнулся с микроавтобусом Ford. На месте аварии погибли два человека, четверо пострадавших доставлены в больницу.