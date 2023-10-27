Реклама
Прямой эфир
Мир
Небензя заявил о возобладании здравого смысла в ГА ООН
Мир
Гаврилов счел преждевременными разговоры о сокращении помощи Киеву
Мир
ХАМАС заявило о противостоянии ЦАХАЛ у Бейт-Хануна в секторе Газа
Мир
В Иордании предупредили о гумкатастрофе в случае наземной операции в Газе
Мир
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
Мир
Посольство РФ осудило высказывания главы МО Британии о контактах РФ с ХАМАС
Мир
Байден заявил о необходимости США и КНР работать вместе над решением глобальных проблем
Мир
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Спорт
Иван Емельяненко победил Рябого в бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Мир
ПВО Египта сбила два дрона над Синаем
Спорт
Василевский одолел Федорова в бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Происшествия
В Самарской области после гибели четырех человек в ДТП возбудили уголовное дело
Спорт
Бой Галимова и Чурчаева завершился ничьей

В Госдуму внесли проект о правилах использования телефона на уроках

0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Государственную думу 27 октября внесен законопроект о правилах использования мобильных телефонов учениками на уроках в школах. Документ появился в электронной базе нижней палаты парламента.

«В целях создания благоприятных условий для проведения педагогами учебных занятий при реализации основных общеобразовательных программ устанавливается, что во время их проведения использование средств связи для обучающихся не допускается», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Уточняется, что благодаря инициативе школьники смогут лучше сфокусироваться на учебном материале.

Исключениями станут случаи, предусмотренные образовательной программой, а также при угрозе жизни и здоровью участникам.

Без сдачи: что сделают со смартфонами в школах
Минпросвещения порекомендовало собирать гаджеты перед началом занятий

Ранее в этот день один из авторов инициативы глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила «Известиям», что контролировать соблюдение обязанностей учеников, согласно действующему законодательству, должен директор учреждения. По ее словам, вопросы о том, где должны оставлять свои телефоны школьники, учебное заведение уже будет детально обсуждать с родителями детей.

Еще 6 октября сообщалось, что первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин выступил с инициативой ограничить доступ учащихся к смартфонам на уроках. Он объяснял, что гаджеты могут использоваться на уроках в учебных целях, а в остальных случаях — нет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023