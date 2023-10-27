В Госдуму внесли проект о правилах использования телефона на уроках

В Государственную думу 27 октября внесен законопроект о правилах использования мобильных телефонов учениками на уроках в школах. Документ появился в электронной базе нижней палаты парламента.

«В целях создания благоприятных условий для проведения педагогами учебных занятий при реализации основных общеобразовательных программ устанавливается, что во время их проведения использование средств связи для обучающихся не допускается», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Уточняется, что благодаря инициативе школьники смогут лучше сфокусироваться на учебном материале.

Исключениями станут случаи, предусмотренные образовательной программой, а также при угрозе жизни и здоровью участникам.

Ранее в этот день один из авторов инициативы глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила «Известиям», что контролировать соблюдение обязанностей учеников, согласно действующему законодательству, должен директор учреждения. По ее словам, вопросы о том, где должны оставлять свои телефоны школьники, учебное заведение уже будет детально обсуждать с родителями детей.

Еще 6 октября сообщалось, что первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин выступил с инициативой ограничить доступ учащихся к смартфонам на уроках. Он объяснял, что гаджеты могут использоваться на уроках в учебных целях, а в остальных случаях — нет.