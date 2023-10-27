Три человека погибли при обрушении котлована в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге три человека погибли при обрушении котлована. Об этом 27 октября сообщил источник «Известий», уточнив, что трагедия произошла на строительном объекте на Шафировском проспекте.

«Трое пострадавших людей от полученных травм скончались», — рассказал собеседник.

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

Ранее, 8 августа, источник «Известий» сообщал, что в Москве погиб мужчина после падения в открытый люк около канатной дороги. Рабочий провалился в люк глубиной 20 м при проведении дорожных работ около входа на канатную дорогу на Воробьевых горах.