Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Орловской области

В Орловской области в результате столкновения легковушки с грузовиком на заснеженной дороге пострадали два человека. Об этом сообщает региональное УГИБДД УМВД России.

Авария произошла 26 октября на 18-м км автодороги Ливны – Русский Брод – Верховье. Предварительно установлено, что 42-летний водитель «Лады Веста» врезался в грузовик «МАЗ» с полуприцепом, который в этот момент выполнял разворот.

В результате столкновения пострадали водитель легковушки и его 43-летняя пассажирка, пишет InfoOrel.ru. Известно, что они получили различные травмы, но информация об их состоянии не приводится.

В тот же день в Тамбовской области водитель грузовика не справился с управлением на трассе Р-22 «Каспий» и столкнулся с микроавтобусом Ford. На месте аварии погибли два человека, четверо пострадавших доставлены в больницу.