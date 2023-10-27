Лукашенко призвал Киев сесть за стол переговоров без предварительных условий

«Умные люди» на Украине должны начать мирные переговоры «о земле и мире» с объявления режима прекращения огня. Об этом 27 октября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как отметил белорусский лидер, для этого не нужно выдвигать никаких предварительных условий — достаточно дать команду «стоп».

«Думаю, что умных людей немало в Украине. Надо садиться за стол переговоров и договариваться. <…> С 00:00 часов «стоп» — никакие войска не двигаются, никто не стреляет, резервы никто не подбрасывает, коммуникации не восстанавливает. Остановились и ведем переговоры. О земле и о мире», — цитирует Лукашенко издание «СБ.Беларусь сегодня».

Президент Белоруссии также отметил, что со стороны США, которые оказывают помощь Украине, уже слышатся намеки, что их помощь Киеву небеспредельная.

Ранее, 17 августа, Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко заявил, что Запад уже начинает понимать: Украина не сможет выдержать в сложившейся ситуации даже с его помощью. По словам белорусского лидера, «мощи России хватит» и страны Запада Киеву не помогут. Лукашенко добавил, что если Киев не остановится, то государства Украина не будет.

Также он подчеркнул, что любые переговоры по украинскому кризису должны начинаться без предварительных условий. Надо садиться и вырабатывать повестку дня, заключил Лукашенко.

Президент России Владимир Путин 18 октября заявлял, что Украине нужно отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.