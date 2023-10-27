Власти Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении ЛЭП

В Днепропетровской области Украины повреждены линии электропередачи (ЛЭП). Об этом в пятницу, 27 октября, сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

По его словам, поврежденные ЛЭП находятся в Покровской общине.

Тем временем глава местной областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении взрывами 20 солнечных панелей в городе Никополе в регионе.

В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

Ранее в этот день сообщалось, что в Синельниковском районе области прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога.

В четверг, 26 октября, представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк рассказала о повреждении объекта инфраструктуры на юге Украины. Она не назвала объект и его местонахождение. По данным Telegram-канала «Страна.ua», взрыв произошел в окрестностях города Вознесенска.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.