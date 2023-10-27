СМИ сообщили о расколе в партии демократов США из-за поддержки Байденом Израиля

Среди представителей Демократической партии США наблюдается раскол на фоне того, что президент страны Джо Байден в свете эскалации израильско-палестинского конфликта начал оказывать поддержку Израилю. Об этом 27 октября пишет газета The New York Times.

«Многолетнее единство Демократической партии относительно поддержки президента Байдена начинает ослабевать из-за его решительной поддержки Израиля на фоне эскалации войны с палестинцами, при этом коалиция молодых избирателей и цветного населения левых взглядов выражает больше недовольства, чем когда-либо с момента его избрания», — отмечает СМИ.

Газета пишет, что если умеренные демократы поддержали намерение американского лидера помочь Израилю, то либеральные представители партии на протестах и в открытых письмах потребовали от Байдена «отказаться от проводимой на протяжении десятилетий американской политики и призвать к прекращению огня».

При этом реальную силу противников Байдена в Демократической партии определить довольно сложно, поскольку их действия «носят разрозненный характер». Однако президент страны уже не испытывает былого энтузиазма относительного своего переизбрания однопартийцами.

«Его перевес в ключевых штатах составил всего несколько тысяч голосов. Вряд ли этого достаточно, чтобы избежать значительного оттока молодых избирателей, которых отталкивает его лояльность к израильскому правительству правого толка», — подчеркивает газета.

До этого, 20 октября, Байден запросил у конгресса США оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд. Из указанной суммы Израилю предлагается предоставить помощь на $14,3 млрд на усиление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после нового витка палестино-израильского конфликта. Кроме того, американский лидер обратился к конгрессу с просьбой выделить $10 млрд на гуманитарную помощь палестинскому населению.

18 октября политолог-американист Малек Дудаков заявил в разговоре с «Известиями», что для президента США довольно проблематично просить у конгресса помощь для Израиля и Украины на фоне раскола. По его словам, нужно понимать, что этот бюджет на данный момент является эфемерным.

26 октября новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон, представляющий Республиканскую партию, заявил, что американцы требуют отчетности за потраченные доллары на поддержку Украины. Комментируя запрос Белого дома к конгрессу на дополнительные бюджетные ассигнования на новый финансовый год, в частности, на оказание помощи Украине и Израилю, спикер призвал разделить эти пакеты помощи.