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Bloomberg сообщило о призыве Шольца ограничить траты блока

Bloomberg: канцлер ФРГ призвал лидеров ЕС серьезно задуматься об ограничении трат блока
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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Евросоюзу необходимо изменить приоритеты в бюджете, чтобы совместить помощь Украине и решение иных проблем, например, миграционных. Об этом 27 октября заявил канцлер Германии Олаф Шольц на закрытой встрече в ходе саммита ЕС.

«Шольц задал тон в начале дебатов, которые длились около трех часов до полуночи, заявив, что все говорят о трате денег, но нет никаких дискуссий о компромиссах или о том, что следует сократить», — приводит его слова Bloomberg со ссылкой на источники.

Канцлер Германии указал на то, что на столе переговоров до сих пор нет предложений по сокращению расходов и о том, что кто-то должен начать работать над этим.

Как отмечается, для ЕС найти деньги для Украины является сложной задачей, поскольку государства — члены союза испытывают финансовое давление из-за борьбы с пандемией и последствий российско-украинского конфликта.

«В следующем году им также грозит повторное введение бюджетных правил ЕС, что будет означать ужесточение контроля над расходами», — сказано в материале.

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Накануне страны ЕС в ходе саммита в Брюсселе не смогли согласовать изменение многолетнего бюджета союза для дополнительного финансирования Украины на €50 млрд, так как против выступили Венгрия и Словакия.

25 октября замминистра экономики Украины Алексей Соболев заявил, что ЕС готов выделить стране только половину запланированной на 2024 год суммы. Таким образом, Киев получит €9 млрд вместо €18 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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