На Украине сообщили о взрывах в трех регионах

В Николаевской области Украины произошел взрыв на фоне воздушной тревоги. Также взрывы прозвучали в Кировоградской и Днепропетровской областях. Об этом 27 октября сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Подробности произошедшего не приводятся.

До этого СМИ сообщало о ракетной опасности в этих регионах, а также в Запорожской области.

В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

Накануне представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк рассказала о повреждении объекта инфраструктуры на юге Украины. Она не назвала объект и его местонахождение. По данным Telegram-канала «Страна.ua», взрыв произошел в окрестностях города Вознесенска.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.