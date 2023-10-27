Экс-депутат рады Царёв реанимирован с огнестрельным ранением

Бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва реанимировали в крайне тяжелом состоянии после огнестрельного ранения. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 27 октября.

Изначально в СМИ появились сообщения о покушении на политика с ножом. Рогов опроверг эти сведения.

«Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли», — написал он в своем Telegram-канале.

Рогов также указал в разговоре с «Известиями», что нападение на Царёва было совершено в Крыму.

«Был теракт, покушение [огнестрельное ранение]. Олег в крайне тяжелом состоянии, врачи сейчас борются за его жизнь <...> Главное, чтобы он выжил», — сказал Рогов.

По данным «Газеты.Ru», нападение произошло около дома Царёва.

Telegram-канал Царёва сообщил, что в него стреляли дважды на территории санатория в Ялте, где он проживал. На момент прибытия «скорой» Царёв был без сознания, он потерял много крови.

Позднее о покушении на экс-депутата рассказал журналистам Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Он подтвердил тяжелое состояние политика и добавил, что обстоятельства нападения выясняют правоохранители.

Царев занимал пост народного депутата Украины четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов, а также являлся заместителем главы фракции Партии регионов в украинском парламенте. В период с июня 2014-го по май 2015 года занимал должность спикера парламента Новороссии, состоявшего из представителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР, ДНР).