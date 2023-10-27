Более 2 тыс. т реагентов высыпали на заледенелые рязанские дороги

В Рязанской области в первую ночь снегопада для обработки дорог использовали 2 тыс. т смеси песка и соли, а также 70 т хлоридов. О том, что было сделано для снижения количества ДТП в гололед, рассказали в региональном минтрансе.

Как уточняет 62INFO.ru со ссылкой на ведомство, в регионе работает 130 единиц техники. Спецмашины обрабатывают проезжую часть. Повышенное внимание уделяется местам, где вероятность аварий высока.

Что касается уборки дорог Рязани, то их обработка от гололеда началась в 07:00. Остановки убрали на 15 улицах, еще на 17 улицах города от снега расчистили тротуары. В парках и скверах Рязани привели в порядок пешеходные дорожки. При изменении погоды для уборки дорог применят спецтехнику, уточняет РИА «7 новостей».