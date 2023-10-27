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Назван диапазон снижения доллара после повышения ставки ЦБ до 15%

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Банк России во время последнего заседания 27 октября принял решение повысить ставку на 200 базисных пунктов, теперь она составляет 15% годовых.

«Устойчивое увеличение внутреннего спроса всё больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях», — говорится в сообщении регулятора.

Таким образом, с июля этого года ставка выросла на 650 базисных пунктов: с 8,5% до 15%. Несмотря на решение проблем прошлых повышений, инфляция продолжила свой рост. Только за последний месяц она повысилась на 0,6%.

По данным ЦБ, на 23 октября уровень инфляции в годовом выражении составил 6,59%, однако это не предел. Банк России прогнозирует ее рост до уровня в 7,5% до конца года. В самом регуляторе своей целью ставят стабилизацию инфляционных показателей на уровне 4% в 2024 году.

При этом после решения ЦБ о поднятии ставки курс доллара опустился ниже отметки в 93,80 рубля. Значительное повышение ставки повышает шансы на снижение курса доллара ниже 90 рублей на горизонте ближайших нескольких кварталов.

Следующее заседание совета директоров Центробанка по вопросу ключевой ставки запланировано на 15 декабря 2023 года.

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Еще 26 октября стало известно, что, ожидая роста ключевой ставки ЦБ, банки стали поднимать ставки по вкладам. Так, условия изменились у 17 из топ-50 кредитных организаций.

15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку до 13% годовых. 15 августа регулятор поднял ставку до 12%, 21 июля уровень был увеличен с 7,5 до 8,5% годовых. До этого ставка не менялась с сентября прошлого года.

При этом 10 октября заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин, в ходе выступления в Госдуме, заявил, что регулятору придется поддерживать жесткую денежно-кредитную политику и в 2024-м.

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